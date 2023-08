Nederland wacht flink aantal dagen met ’broeierige hitte’

„De temperatuur stijgt vrijdag in een groot deel van het land richting een tropische 30 graden en het wordt daarbij vochtiger. Dat wordt zweten”, kondigt Jaco van Wezel van Weeronline aan.

Vanaf dit weekend tot halverwege volgende week ligt de grens tussen tropische hitte en minder warme lucht boven ons land. De hoogste temperaturen verwachten we in het zuiden en oosten met daar kans op maxima van 30 to 35 graden. In het noordwesten zijn temperaturen van 25-30 graden het meest waarschijnlijk. „Vaak schijnt de zon uitbundig, maar de botsing van beide luchtsoorten kan soms uitmonden in lokale stevige onweersbuien”, aldus Van Wezel.

Eind augustus wordt het waarschijnlijk minder warm en zakt de middagtemperatuur langzaam terug naar normale waarden met maxima van een graad of 22. Het wordt daarbij ook wisselvalliger met een toenemende kans op regen- en onweersbuien. Na een periode met warmer en zonniger weer eindigt augustus waarschijnlijk dus weer met typisch Hollands zomerweer.

Begin september

„De verwachting voor begin september is nog behoorlijk onzeker, maar de kans op westelijke winden van de Noordzee is momenteel het grootst”, kijkt Van Wezel wat verder vooruit. „Dit betekent wisselvallig septemberweer met normale temperaturen van een graad of 20. Een paar fraaie nazomerdagen zijn best mogelijk, als de wind tijdelijk meer uit het warme zuidwesten waait en het flink zonnig is. Maar ook koele dagen met een noordwestenwind zijn mogelijk.”