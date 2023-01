Premium Het beste van De Telegraaf

Venster naar vroeger Utrechts prentbriefkaarten-paradijs: ’Wat ik verkoop? Emotie en nostalgie’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Het mooiste aan het bestieren van een prentbriefkaartenparadijs vindt Han Ruyters als een nietsvermoedende voorbijganger binnenstapt en betoverd raakt. „Dat kan zomaar een nieuwe verzamelaar worden.” Ⓒ Thijs Rooimans

Amsterdam - Het geluid van een klepperende brievenbus klinkt steeds minder vaak in dit digitale tijdperk. En een ansichtkaart op de deurmat lijkt al helemaal op een vergeten ritueel. Niet getreurd, in het enige prentbriefkaartenantiquariaat van ons land ’De groeten uit’ zijn er duizenden kaarten te krijgen, voor de heb of toch om op te sturen. De goedkoopste kaart is 50 cent, de duurste 1250 euro.