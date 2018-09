Grote brand havengebied Amsterdam meester

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen. De melding kwam rond 5.30 uur binnen.

Wat er in de loodsen lag, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Doordat het vrijwel windstil was, ging de rook recht omhoog. In de loodsen zijn meerdere firma's gevestigd, met name autobedrijven. Soms klonken er explosies of waren vuurballen te zien: dat waren hoogstwaarschijnlijk autobanden of gasflessen die ontploften, aldus de zegsman. Vanwege de grote rookontwikkeling zijn de wegen in de buurt afgesloten.

Aan de Heining stond vroeger de loods waarin biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Joop Doderer werden vastgehouden door onder anderen Willem Holleeder en Cor van Hout. De loods is in 2010 op last van de gemeente gesloopt.