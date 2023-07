Hint Omtzigt hier op politieke toekomst? ’Blijf graag samenwerken’

Die zinsnede lijkt erop te duiden dat Omtzigt in ieder geval niet denkt aan stoppen, en dat hij dus mogelijk met een eigen partij meedoet aan de verkiezingen. Opmerkelijk in dat licht is ook dat de website van het populaire Kamerlid vrijdag nog is geüpdatet.

Een woordvoerder van Omtzigt liet vrijdag aan de Telegraaf weten dat Omtzigt ook zaterdag nog geen besluit neemt over zijn toekomst. Mocht Omtzigt een eigen partij oprichten dan wordt die in meerdere peilingen een enorme overwinning voorspeld. I&O Research peilde Omtzigt virtueel zelfs op 46 zetels.

Dat Omztigt zaterdag expliciet laat weten dat hij ’zoals vaker gezegd’ niet terugkeert naar het CDA, is een reactie op berichtgeving in het AD. Die meldde dat het CDA een lijmpoging zou willen doen met het stemmenkanon.