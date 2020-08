Buurtbewoners boos om zachter zetten kerkklok na klacht

De rooms-katholieke kerk aan het Oosteinde sloeg niet alleen elk vol uur, maar ook elk kwartier één of meerdere keren. Een (mogelijk nieuwe) omwonende ergerde zich aan de ’luidruchtige’ kerkklok, die ook in de nachtelijke uren actief is. Een terechte klacht, vond de Omgevingsdienst Haaglanden. Volgens de gemeente is de klok – tot tevredenheid van de klager – alleen nog maar te horen op de hele uren en één keer op het halve uur.

’Wat ons betreft draaien ze het terug’

Andere omwonenden staan op hun achterste benen, nu het geluid van de kerkklok niet meer als vanouds door hun dorp schalt. „In de 53 jaar dat we hier wonen heb ik er nooit last van gehad, al moet ik bekennen dat ik inmiddels wel een beetje doof ben”, zegt de 79-jarige Domi van Veen. „Als we ’s morgens wakker worden, vraag ik mijn vrouw hoe laat het is. Zij telt de slagen, maar sinds de klok zachter staat hoort ook zij die niet meer. Dus wat ons betreft draaien ze het terug.” Ook Ruud Verhoeven (81) mist de ouderwetse manier van luiden. „Het geluid van kerkklokken hoort bij een dorp. Het geeft een gevoel van thuiskomen”, vindt hij.

Een jonge Voorburgse, die sinds een jaar pal tegenover de kerk woont, vertelt dat ze ’vrij snel’ aan het klokkengelui was gewend. „Als je hier komt wonen weet je toch dat er een kerk staat!”

Tekst en uitleg na onrust

Het kerkbestuur heeft talloze reacties binnengekregen. „Het valt het niet mee om het iedereen naar de zin te maken. Klokkengelui heeft nu eenmaal een emotionele waarde”, zegt woordvoerder Paul Schot. Of er na de klacht metingen zijn verricht, is de parochie niet bekend: „Maar dat is nog best lastig, want het geluid wordt beïnvloed door de stand van de wind.”

Vanwege de onrust heeft de Sint Martinuskerk besloten ’tekst en uitleg te geven in het eerstvolgende Parochieblad’.