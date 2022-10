Statig pand ’van Russische miljardair’ aan Vondelpark gekraakt

Het statige huis heeft vijf etages. Uit de ramen hangen studenten die een sigaretje roken. Ze zitten hier al sinds afgelopen donderdag, maar maakten de kraak maandag pas bekend om zo ’huisvrede’ te realiseren. Daarmee is de kans van een directe ontruiming een stuk kleiner.

In het kadaster staat vermeld dat het pand op naam staat van het bedrijf Paraseven Limited. Dat is het bedrijf van de Rus Arkadiy Volozj, die op de sanctielijst staat. Het pand is bevroren en hij mag het daarom niet betreden.

Het huis stond ’heel erg leeg’, vertelt woordvoerder ’Jo’. „Er zijn wel heel veel baden”, lacht ze. Ze telde er een stuk of negen. Op elke etage is een toilet én er is een sauna.

„Zolang het oorlog is blijft het leeg staan”, zegt Jo. „We proberen nu zoveel mogelijk mensen onderdak te geven.” Het zijn met name studenten die het pand hebben betrokken.

Oekraïense vluchtelingen

Een buurvrouw die de vuilnis buiten zet, hoorde al een boel lawaai van pratende mensen uit de ramen. Ze hoopt dat dit niet blijft. „Het is hier geen Leidseplein, het is hier heel fijn wonen. Rot op met je politieke inzichten.” Ze vindt dat de gemeente het pand al lang zelf had moeten openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. Ze vertelt dat tot vorige week Poolse werknemers in de weer waren met de woning van de Rus.

Er zijn geen Oekraïense vluchtelingen onder de bewoners. Die zijn wel welkom. De krakers hopen binnenkort politieke evenementen te kunnen houden in de woning. Want behalve een actie tegen de woningnood is het ook een protest tegen oorlog en kapitalisme, aldus de krakers.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Kraken is namelijk illegaal.