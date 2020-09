Nederlanders aangehouden voor grootschalige mensensmokkel

Het tweetal, een 42-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder en een 51-jarige man uit Nijmegen, wordt ervan verdacht onder andere vaartuigen te hebben geleverd aan een criminele organisatie die op grote schaal mensen zou smokkelen via het Franse Calais naar Dover in Groot-Brittannië.

Rubberboten

Tijdens de doorzoekingen van de Koninklijke Marechaussee zijn er 7 rubberboten, 5 buitenboordmotoren, ruim 100 zwemvesten, voertuigen, sieraden en contant geld in beslag genomen. Voor de aanhouding werd een arrestatieteam van de KMar ingezet.

De actie is onderdeel van een grotere internationale operatie van Europese organisatie voor justitiële samenwerking Eurojust en Europol. In totaal werden er twaalf verdachten in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk aangehouden die betrokken lijken bij de smokkel. De actie werd dinsdagavond afgerond.

Internationale samenwerking

„De aanhoudingen zijn een resultaat van goede internationale samenwerking en informatie-uitwisseling”, zegt KMar-woordvoerder Robert van Kapel. „De Marechaussee deed dit onder leiding van het Landelijk Parket. Belangrijk dat deze levensgevaarlijke smokkel van mensen gestopt is.”

Volgens Eurojust richtte de actie zich op een ontwikkelende trend van migrantensmokkel waarbij met kleine boten het Engelse Kanaal wordt overgestoken. „Deze criminele activiteit is de afgelopen maanden exponentieel geëscaleerd: sinds 2018 zijn er meer dan 4600 irreguliere migranten ontdekt aan de Britse kust en zijn er meer onderscheppingen in Frankrijk.”