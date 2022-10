Inval in woning Reuver om vermissing 35-jarige vrouw

Volgens de politie gaat het om Sawsan Mhamdi. Ze vertrok half juni te voet van huis en sindsdien is niks meer van haar vernomen.

Of de politie specifiek ergens naar zoekt, is onduidelijk. De recherche wil er niets over kwijt, behalve dat het een actie is in een ‘lopend onderzoek’. Ook buurtbewoners weten het niet of willen er niet over praten. Onduidelijk is of de vrouw alleen in het rijtjeshuis woonde of met anderen. Het huis is afgezet met grote zwarte zeilen om elke inkijk bij het onderzoek te voorkomen. De politie zegt donderdag met mogelijk meer informatie naar buiten te komen.