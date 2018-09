Amerikaan overleeft 6 dagen in wrak

De 36-jarige Richard Koester uit de staat Colorado zat als bijrijder in de truck. Een vriend van hem zat achter het stuur. Op een of andere manier raakte hij de controle over het voertuig kwijt, waarna de truck in een ravijn stortte. De bestuurder was op slag dood, maar Koester overleefde het ongeluk. Hij zat echter zodanig bekneld, dat hij geen kant op kon.

Pas 6 dagen na het ongeluk, dat in oktober gebeurde, zag een wegwerker het wrak liggen. Koester is er zeer ernstig aan toe. Hij is allebei zijn benen kwijt en ondergaat nog dagelijks behandelingen. De Amerikaan herinnert zich de periode in de truck „als een droom”. Net voor het ongeluk had hij nog met zijn dochter gebeld om haar een fijne 13e verjaardag te wensen, vertelde hij ABC.