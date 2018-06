Zwarte Pietendebat bereikt Canadese politiek

In een artikel op Facebook legt de regionale politicus uit dat hij als kind met een Nederlandse achtergrond is opgegroeid met Zwarte Piet. De traditie heeft hem naar eigen zeggen „niet slechter doen denken over zijn buren en vrienden van Afrikaanse afkomst”. Hij zag niet in dat hij iemand zou beledigen door zijn deelname aan het Sinterklaasfeest.

Reacties op sociale media maakten de politicus uit de stad Halifax duidelijk hoe gevoelig Zwarte Piet ligt. Hij stelt nu dat de discussie over Zwarte Piet en racisme het waard is om gevoerd te worden. Stroink is nog niet zo ervaren in de politiek; hij werd in oktober gekozen als afgevaardigde in het provinciale parlement van Nieuw-Schotland.