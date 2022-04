Man rijdt met auto in op Russische ambassade en komt om het leven

Op beelden is een brandende auto te zien, tegen de poort van het ambassadegebouw. Volgens de politie staat nog niet officieel vast dat het om een ongeval of gerichte actie gaat. De voorbije weken werden in Europa, na de invasie van Rusland in Oekraïne, meerdere Russische ambassades aangevallen.

In Roemenië zijn sinds de Russische invasie in buurland Oekraïne bijna 625.000 vluchtelingen aangekomen. Van deze groep zijn er nog ongeveer 80.000 in Roemenië. De rest is doorgereisd naar andere landen.

Dinsdag maakte Roemenië nog bekend dat het tien Russische diplomaten het land uitzet. Eerder deden tal van andere Europese landen dat al.