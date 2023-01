Premium Het beste van De Telegraaf

Eindelijk te koop Boeklancering prins Harry: geen massale rijen, wél verkooprecords

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Londen - De Britse tabloids stonden er al een week vol mee, maar pas vandaag ligt het boek Spare – in Nederlandse vertaling: Reserve – van prins Harry ook echt in de winkel. Hoewel de mensen er niet massaal voor in de rij zijn gaan staan, breekt het boek inmiddels wel verkooprecords.