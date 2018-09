'Half miljard aan bonussen bij RBS'

Volgens The Sunday Times wakkert RBS, voor 82 procent staatseigendom, de discussie over beloningen in de financiële sector hiermee verder aan. De krant wijst daarbij ook op een reeks schandalen rond de bank. Vorige verscheen een rapport waarin staat dat RBS opzettelijk gezonde Britse bedrijven failliet heeft laten gaan om daar zelf aan te verdienen.

De Britse financiële toezichthouder FCA (Financial Conduct Authority) kondigde vrijdag een onderzoek aan naar die aantijgingen. RBS ligt al langer onder vuur omdat de bank te weinig kredieten zou verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf en daarmee het herstel van de Britse economie zou tegenwerken.

RBS moest in 2008 met tientallen miljarden aan belastinggeld op de been worden gehouden. De bank, die een jaar eerder de internationale zakenbanktak van ABN Amro had overgenomen, was in grote problemen gekomen door riskante investeringen in aan de Amerikaanse hypotheekmarkt gekoppelde beleggingsproducten.

Bonusplafond

Het bedrag dat RBS uitkeert, komt wel op een heel gevoelig moment naar buiten. Afgelopen vrijdag maakte de Europese Bankenautoriteit (EBA) bekend dat Londen nog het financieel centrum is met de meeste grootverdieneners.

Van de in totaal ruim 3500 bankiers die in Europa in 2012 meer dan 1 miljoen euro verdienden, bevonden zich ruim 2700 in Groot-Brittannië. Dat is een stijging van zo'n 11 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De bonussen zijn ruim boven de nieuwe Europese norm, waarbij bankiers een maximale bonus van 100% van het jaarsalaris zit. In uitzonderlijke gevallen is een bonus van twee keer een jaarsalaris mogelijk. De Britse minister van Financiën maakte al bekend naar het Europees Hof te stappen om het bonusplafond aan te vechten.