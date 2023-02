Premium Het beste van De Telegraaf

’Vermogenden zijn de pineut’: Fiscus heft fictief hoog rendement: 6,17 %

Ook de komende jaren betalen huishoudens belasting over een fictief gemaakt rendement. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Voor bijna 900.000 huishoudens kan 2022 in meerdere opzichten duur uitvallen. Niet alleen vanwege prijsstijgingen. Wie meer dan €50.000 aan vermogen heeft – of €100.000 voor wie samenleeft als fiscaal koppel – krijgt daarnaast te maken met een fictief hoog rendement in de beruchte box 3.