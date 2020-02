Forens ontdekt de leasefiets

Nu de leasefiets fiscaal aantrekkelijker is gemaakt, wordt het naar verwachting nog drukker op het fietspad. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Voor 2040 moeten 200.000 forensen uit de auto en op de fiets. Daar hoopt het kabinet op, nu de fiscale regeling voor leasefietsen per 1 januari aantrekkelijker is gemaakt. Het lijkt te helpen, want de e-bike rukt op. En het mag wat kosten: 100 euro per maand is geen zeldzaamheid meer voor een lease-bike. Maar niet iedereen is enthousiast: „De fietspaden zijn nu al bomvol.”