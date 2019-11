Koning bekijkt Duits-Nederlandse samenwerking

De twee spraken bij Fontys Venlo met bestuurders, directeuren, ondernemers en studenten over de betekenis van onderzoek en onderwijs voor de grensregio Limburg-Niederrhein. Er werd een toelichting gegeven op een aantal grensoverschrijdende projecten en initiatieven die de Duits-Nederlandse economische samenwerking in de regio versterken.

Zo hoorden ze onder meer over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Via mentoren worden bedrijven en organisaties aan weerszijden van de grens gekoppeld aan studenten.

Het tweede deel van het werkbezoek vond plaats in de Bibliotheek Venlo. Hier spraken de koning en minister met docenten en leerlingen van het Valuascollege, een middelbare school die een voortrekker is in het taalonderwijs Duits.

Daarna bekeek het tweetal een project dat voorziet in het wegwijs maken van burgers in de wereld van de digitale overheid. Door het gratis aanbieden van cursussen worden mensen geholpen in het aanleren van digitale vaardigheden.

Het bezoek met Knops was het dertiende dat de koning aflegt met een bewindspersoon uit Rutte-III. De vorst kan bij deze visites zien hoe het beleid dat aan de Haagse tekentafels gemaakt neerslaat in de dagelijkse praktijk.