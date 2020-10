Rijexamen wordt fors duurder

Dat betekent dat mensen die hun rijbewijs volgend jaar willen halen voor hun theorie-examen voor auto, motor en brommer 37 euro gaan betalen. Om af te rijden moet 120 euro worden afgetikt; dat is ruim zeven euro meer dan dit jaar. Motorrijders moeten 123 euro afrekenen voor het examen verkeersdeelneming (was 116 euro) en betalen met 69 euro, 4 euro meer dan dit jaar om hun voertuigbeheersing te laten testen.

Extra personeel

„Net als veel organisaties in Nederland worden wij geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Ook stijgen de kosten voor inkopen, sociale lasten en pensioenen en zijn verbeteringen nodig in it en huisvesting om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden”, verklaart Nathalie Dingeldein van het rijexameninstituut. „Om de impact van al deze ontwikkelingen op te vangen, zijn de tarieven voor het komend jaar daarom verhoogd.”

Daarnaast moet er veel extra personeel worden ingehuurd om de achterstand in te lopen die nog steeds niet is weggewerkt. „We doen onze uiterste best examens te blijven afnemen. Maar vanwege corona kan dat niet met grote aantallen en moet er afstand bewaard worden, waardoor we veel meer proeven moeten afnemen”, stelt Dingeldein.