’In Oekraïne woedt ook een religieuze oorlog’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Poetin en patriarch Kirill Ⓒ Getty Images

Hoe kijkt men in ultra-conservatieve westerse kringen naar Vladimir Poetin die, in elk geval tot de invasie in Oekraïne, voor velen gold als beschermheer van ’conservatieve, christelijke waarden’. ,,We zijn niet automatisch pro-Poetin omdat wij ook conservatief zijn,” zegt de Italiaanse Ruslandkenner en katholieke activist Julio Loredo.