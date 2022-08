‘Stop met moraliseren in asieldebat’

Kunnen we de asielcrisis nog oplossen? „Ik zie geen begin van een aanzet tot een oplossing”, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast Het Land van Wierd Duk. Volgens Duk voert in het debat over de immigratie emotie de boventoon „terwijl we de analyse zouden moeten maken: hoe komt het dat Nederland door asielzoekers wordt overstroomd, waar andere landen veel meer controle hebben over hun grenzen? En wat gaan we daaraan doen?”

Verder in de podcast: D66-kiezers aan het woord. Welke sterke punten herkennen aanhangers van D66 in Sigrid Kaag en waarom haken zoveel andere D66-kiezers inmiddels af. Ook: Rusland viel zes maanden geleden Oekraïne binnen: hoe is de situatie aan het front? En: wat of wie zit er achter de moord op de Russische journalist Darja Doegina? Duk: „Ik leerde het werk van haar vader Aleksandr Doegin 25 jaar geleden kennen, bizar dat zijn ideeën vanuit de obscuriteit zo prominent zijn geworden.”

De podcast Het Land van Wierd Duk is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

