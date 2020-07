LIVE | Recordaantal coronabesmettingen in Australische staat Victoria

In de Australische staat Victoria zijn maandag 532 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het longvirus zijn in geen enkele staat in het land binnen een etmaal zoveel nieuwe infectiegevallen vastgesteld. Zondag waren er nog 459 besmettingen in Victoria.

Er zijn zes nieuwe coronadoden, zei premier Daniel Andrews van Victoria tijdens een persconferentie. Zondag registreerde Australië tien dagelijkse doden als gevolg van het longvirus, ook dat was een record.

De autoriteiten proberen een tweede golf te bedwingen nadat ongeveer 5 miljoen mensen in Melbourne meer dan twee weken geleden opnieuw in lockdown zijn gegaan. De sluiting van de op één na grootste stad van het land, die goed is voor ongeveer een kwart van het bruto binnenlands product, zou de eerste recessie van het land in bijna drie decennia kunnen verlengen.

De staat New South Wales meldde volgens de gezondheidsdienst van de staat in de afgelopen 24 uur nog eens 17 gevallen.

