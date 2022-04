Wiel F. na moord op tweede vrouw opnieuw voor de rechter

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Destijds wurgde hij in Venray zijn vrouw Johanna Jacobs (46) met een stropdas, om te voorkomen dat zij achter zijn torenhoge schuld zou komen. Hun toen 22-jarige zoon woonde op dat moment nog thuis. Het stel was 25 jaar getrouwd. In hoger beroep werd F. veroordeeld tot 8 jaar cel.

Na de moord op zijn tweede vrouw in de echtelijke woning aan de Lindenstraat in Grevenbicht gaf hij zichzelf een dag later aan bij de politie. Tiny Olfen trouwde 10 jaar geleden met Wiel F., nadat haar eerste man overleed aan kanker. F. doodde ook de hond van het echtpaar.

Het motief voor de moord is nog niet duidelijk geworden. Tijdens een pro formazitting op 10 januari was het wachten nog op een onderzoek naar zijn geestvermogens.