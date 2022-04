Premium Het beste van De Telegraaf

Ook doodde hij hondje Juul Wiel F. wurgde zijn vrouw vanwege schulden: ’Stoppen sloegen door bij programma over deurwaarders’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Wiel F. met advocaat Ingelse Ⓒ Petra Urban

MAASTRICHT - Gezichtsverlies vreesde hij meer dan wat dan ook. De 74-jarige Wiel F. had er alles voor over om tegenover de buitenwereld de indruk te wekken van een geslaagd man die zijn schaapjes op het droge had. Zelfs na het twee keer plegen van een moord.