Koning ondergaat historische ceremonie

Willem-Alexander en Maxima naast Koningin Elizabeth. Ⓒ REUTERS

Koning Willem Alexander is vandaag officieel opgenomen in de Orde van de Kousenband. Hij kreeg de kousenband omgegespt met daarop de spreuk ’Honi soit qui mal y pense’, goed Frans voor ’Wee degene die hier slecht van denkt’. Willem Alexander is niet de enige die werd geridderd. Hij werd vergezeld door de Spaanse Koning Felipe. Ze zijn respectievelijk de nummers 1012 en 1011 van de in 1348 opgerichte orde. Onze koning onderging een historische en grootse ceremonie.