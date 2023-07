Boxen maaltijdbezorgers broedplaats voor bacteriën: grote vragen bij voedselveiligheid

Koude sushi bij warme pizza. Een bakje dat niet helemaal goed dicht is. Gambero Rosso, een toonaangevend Italiaans tijdschrift gruwelt van wat ze zien wanneer ze een maaltijd thuis laten bezorgen. Ze lieten daarom een aantal van de draagtassen en boxen onderzoeken door een laboratorium in Rome.

Een van bezorgdienst Glovo - een tegenhanger van onder meer Deliveroo en Uber Eats - zag er op het eerste gezicht niet zo vies uit. Maar de test wees uit dat er meer dan 200 bacteriënkolonies langs de binnenwanden zaten. „Wie zou het voedsel nog eten als ze wisten dat het daarin vervoerd was?”, zegt Laura Panzironi, hoofd van het SiLa-laboratorium, in Gambero Rosso. Ze maken de vergelijking met de vloer van een restaurant. In de bezorgingstas zitten meer dan drie keer zoveel bacteriën als toegelaten op de vloer van een restaurant.

Daarnaast zetten ze vraagtekens bij de koudeketen. Want blijft voedsel dat koud moet blijven wel koud genoeg? De draagtassen zijn er eigenlijk niet geschikt voor, stelt het magazine. Terwijl de boxen die er wél voor zouden kunnen dienen, dan weer niet geschikt zijn om te vervoeren met een fiets. Ook dat is een serieus risico voor de voedselveiligheid, luidt het. Op papier moeten inspecteurs de bezorgdiensten controleren, maar in de praktijk gebeurt dat amper.

Vraag is of dat louter een Italiaans probleem is. In België bijvoorbeeld valt die inspectie onder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). „Koerierdiensten als Deliveroo en Takeaway.com rekenen we bij de categorie ’transport van levensmiddelen’”, zegt woordvoerster Hélène Bonte. Wat betekent dat ze op dezelfde manier gecontroleerd kunnen worden.

„Bij controles letten we vooral op de staat van de bakken en op de temperaturen. Ook de verpakking van de etenswaren wordt bekeken: een potje saus mag bijvoorbeeld niet uitlopen.” Al is die controle van de hygiëne vooral visueel. „We gaan niet meteen stalen nemen van die zakken; dat doen we bij een vrachtwagen ook niet. Maar we kijken of er geen etensresten in zitten.”

Geen paniek

Of dat voldoende is? „Het is een markt die sterk gegroeid is, en een stukje minder gereglementeerd”, zegt professor Liesbeth Jacxsens van de vakgroep voedselveiligheid en -kwaliteit van de UGent. Ze deed er zelf ook onderzoek naar. Op vraag van de sector zelf, trouwens. „Eigenlijk is het een gedeelde verantwoordelijkheid. De restaurants die het voedsel maken, moeten zien dat de sushi bijvoorbeeld vooraf al koud genoeg is, en dat het voedsel goed is ingepakt.” De vervoerder zelf is dan weer verantwoordelijk voor de hygiëne tijdens het transport.

„Het klopt dat de boxen maar voor heel kort transport geschikt zijn. Maar als ze de ritten kort houden, is dat geen groot probleem. Als je zelf eten afhaalt bij een restaurant of in een winkel, ben je er ook even mee onderweg. Bacteriële groei heeft tijd nodig.” Paniek daarover is niet nodig, zegt ze. „We hebben voor de sector een autocontrolegids gemaakt, omdat ze er zelf zeker van willen zijn dat alles zo veilig mogelijk gebeurt. Ze hebben er echt wel aandacht voor.”