Webserie ’Wegens corona gesloten’ vestigt aandacht op mannen in crisis

Het café van Freek gaat net als zijn huwelijk kapot en dat drukt zwaar op hem.

Utrecht - Therapie is voor zwakkelingen, heeft hij geleerd. Freek, opgevoed met het credo ’niet lullen maar poetsen’, lost zijn problemen liever zelf op. Maar nu zijn café, al generaties in de familie, door de coronamaatregelen dicht is, komen gevoelens uit het verleden, de wanhoop van nu en angst voor de toekomst samen. Met de webserie Wegens corona gesloten toont 113 zelfmoordpreventie wat er omgaat in het hoofd van een man van middelbare leeftijd wanneer hij het leven niet meer ziet zitten.