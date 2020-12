LIVE | Ruiten bij testlocaties ingegooid, vermoedelijk ook brandstichting

Bij twee coronatestlocaties in Amsterdam zijn recent ruiten ingegooid, bevestigt de GGD Amsterdam na berichtgeving van de Volkskrant. Zo ging er een steen door een grote ruit van de testlocatie in de RAI, wat „flinke glasschade” opleverde. Ook zijn ramen ingegooid bij het testpaviljoen in Amsterdam Zuidoost.

„De locaties worden al beveiligd en het glas bij het laboratoriumgedeelte van de testlocaties wordt vervangen door veiligheidsglas. In alle gevallen is aangifte gedaan door ons of de eigenaar van het pand (RAI)”, aldus een woordvoerster van de GGD.

Ook de Limburgse politie zoekt naar getuigen na een poging tot brandstichting bij een coronateststraat in Ursum. „Op bewakingsbeelden is afgelopen nacht rond 02.15 uur een lichtflits te zien”, zo meldt de regionale-eenheid via Twitter. De politie werd rond 08.45 uur gewaarschuwd. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens 1Limburg is het rolluik van de teststraat zwart geblakerd, waarschijnlijk door het vuur.

Bij de teststraat verricht onder meer de forensische opsporing nu onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.

De testlocatie is woensdag gewoon open voor de mensen die een afspraak hebben.

