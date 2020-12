Politie pakt doorrijder (34) op na aanrijding met dodelijke afloop

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

GENNEP - De politie heeft woensdag een 34-jarige vrouw uit Gennep opgepakt. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij een aanrijding met dodelijke afloop woensdagochtend in haar woonplaats. Door de aanrijding raakte een 69-vrouw op een fiets zo zwaar gewond, dat zij later op de dag in het ziekenhuis overleed. Dat maakte de politie woensdagavond bekend.