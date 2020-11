Babymoordenaar (37) sterft in gevangenis

Het kindje kwam in mei 2005 om door hersenschade. Rebecca Lewis liet haar vriend op die fatale dag een kwartier lang alleen met haar zoontje, zo meldt BBC. Toen ze thuiskwam, lag de baby bewegenloos op de keukenvloer. Artsen van het Singleton ziekenhuis en later het universiteitsziekenhuis van Wales probeerden 18 uur lang het leven van het jongetje te redden. Tevergeefs.

,,Je hebt Aaron vermoord nadat je hem de laatste vier weken constant hebt mishandeld’’, zo sprak rechter Langstaff jaren geleden tijdens het vonnis.

Lloyd ontkende in eerste instantie iets te maken te hebben met de moord op de baby van zijn vriendin. Toen tijdens het proces medisch bewijs werd aangebracht, pleitte hij toch schuldig. De man verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij het kind van zijn vriendin niet mocht en dat hij het schedeltje van Aaron wilde inslaan.

De tot moord veroordeelde man was een relatie met Rebecca Lewis begonnen nadat haar relatie met Aarons vader, Gareth Gilbert, verbroken was. Tijdens het prille liefdesgeluk was Lloyd volgens Lewis altijd goed geweest voor haar zoontje. Maar binnen enkele weken nadat ze waren gaan samenwonen, sloeg dat volledig om. Acht weken later was de baby dood.

Doodsbang

Moeder Lewis erkende tijdens het proces dat haar kindje doodsbang was voor haar vriend. Ook vertelde ze dat ze Lloyd de baby bij zijn enkels optilde tijdens het huilen en het kind vervolgens op de bank gooide. Tegenover de rechter verklaarde ze hem ondanks alles toch te vertrouwen.

Het is onduidelijk waardoor de gevangene om het leven kwam. ,,HMP Full Sutton gedetineerde Andrew Lloyd stierf op 19 november in hechtenis’’, zo meldt overheidsinstantie HM Prison Service in een korte mededeling.