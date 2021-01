Storm Christoph: bomen op de weg, treinen geschrapt

De brandweer in Gelderland is sinds donderdag vroeg in de ochtend bezig met het afhandelen van tal van stormschades. Een boom op de Nijenbeeklaan in de wijk Presikhaaf viel om en viel met zijn takken tegen een appartementencomplex aan. De ruiten van een woning begaven het daardoor. Een geparkeerde auto is verpletterd door dezelfde boom, meldt een fotograaf ter plaatse. In Meppel viel een boom op vier bedrijfsbusjes die naast elkaar geparkeerd stonden.

Ook in Nijmegen viel een boom op een voertuig, dat aanzienlijke schade opliep. In Hattem botste een auto op een omgevallen boom. De inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Volgens Wilbert de Vries van alarmeringen.nl kwamen sinds middernacht door het hele land bijna 300 meldingen van stormschade binnen. Gelderland spande de kroon met ruim 90 meldingen, en ook Limburg en Noord-Brabant vielen op. Zeeland, Friesland en Groningen lijken juist redelijk ongeschonden uit de storm te zijn gekomen.

De harde wind heeft in de vroege donderdagochtend ook hinder op het spoor veroorzaakt. Tussen Rotterdam en Roosendaal werd een deel van de treinenloop geschrapt, maar kort voor 08.00 uur kon alles daar weer rijden. Ook de HSL tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt weer. Volgens een woordvoerder van NS is er momenteel alleen geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Weert, omdat er een boom op het spoor is gewaaid. Hij adviseert mensen de reisplanner te checken als ze met de trein willen.

Tussen Maarssen en Utrecht is donderdag een boom op een rijdende auto gevallen. De inzittenden bleven wonderwel ongedeerd. Ⓒ Michiel van Beers

In het Drentse Meppel is een boom op vier bedrijfsbusjes en een personenauto gevallen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Code geel

Hoewel het ergste van de storm inmiddels voorbij is, al geldt in het noorden van het land nog code geel. Volgens het KNMI is met name aan de kust tot twee uur donderdagmiddag kans op windstoten tot 90 kilometer per uur. De zwaarste windvlagen teisterden in de nacht het land toen een koufront passeerde. In IJmuiden werd een windstoot van 127 kilometer per uur gemeten, maar ook dieper landinwaarts piekte de wind boven de 100 kilometer per uur. Zo werd ook in Zuid-Limburg een windstoot van 102 kilometer per uur genoteerd.

Ook in het buitenland hield storm Christoph behoorlijk huis, met name in Groot-Brittannië. In de regio rond de Engelse stad Manchester moesten tweeduizend huizen worden geevacueerd vanwege hevige regenval. Ook elders in het Verenigd Koninkrijk kwam het tot evacuaties.

De wind luwt volgens Weeronline gedurende de donderdag, waarna het rustig weer wordt met soms wat zon en soms een bui. En terwijl het de afgelopen dagen zacht was, wordt het dit weekend juist fris met temperaturen rond de 5 graden en lichte vorst in de nacht. Daarbij neemt ook de kans op winterse neerslag toe.

Storm Christoph trekt donderdagochtend vroeg langs de Nederlandse westkust en veroorzaakt zeer zware windstoten. De zwaarste windstoot tot nu toe was 127 kilometer per uur en werd gemeten in IJmuiden. Op de dijk Enkhuizen-Lelystad werd 121 kilometer per uur gemeten, meldt Weeronline.

De Duitse spoorwegen melden dat er een omgewaaide boom is terechtgekomen op de bovenleiding tussen Oberhausen en Emmerich, dicht bij de Nederlandse grens. De ICE-trein tussen Frankfurt, Keulen en Amsterdam moet daardoor worden omgeleid en dat leidt tot vertraging. De trein stopt onder meer niet in Arnhem, aldus Deutsche Bahn.

