’Kinderen kregen te weinig eten’

„Marcel is totaal in de ban van Jezus en gelooft dat de wereld vergaat. Hij vindt het een wonder dat hij er nog is en denkt op momenten dat hij zelf Jezus is. Een jaar geleden heeft hij een hartoperatie ondergaan en sindsdien is hij volledig in de war. Misschien lijdt hij wel aan psychoses.”

De signalen werden eerder dit jaar zo ernstig, dat familie de kinderbescherming heeft ingeschakeld. „De kinderen van 17, 15, 12 en 9 jaar werden voorbereid op een leven in het bos. Maar ze werden ook niet meer goed verzorgd. Geen vlees meer, ze kregen soms gewoon een paprika als avondeten. Dat soort dingen.”

Veilige plek

De kinderbescherming haalde de kinderen onlangs uit huis en bracht ze naar een veilige plek. Dat gebeurde toen er concrete vertrekplannen gemaakt werden. „Ik wil dat mijn broer en zijn vrouw worden opgepakt. Hij moet worden opgenomen en behandeld. Ik maak me vooral ongerust in zoverre dat ik de ouders van de kinderen wil redden. Voor de kinderen dus vooral. Hoewel ik er vanuit ga dat de kinderen nooit meer terug kunnen.”

De politie zegt de zaak te kennen en hem serieus te nemen. „We kijken naar ze uit, maar het is nog geen urgente zaak”, zegt een politiewoordvoerder.

Anne Loesjee is in elk geval niet bang dat het paar zichzelf wat aandoet. „Nee hoor, zelfdoding mag niet van het geloof, dus dat zal niet gebeuren. Maar ze moeten terug, de kinderen moeten hun ouders terug krijgen.”

