Stefans monsterlijke Elfstedentocht (600 km zwemmen, fietsen en hardlopen) zit er bijna op: ’Het is gekkenwerk’

Sport

Britt Weerman verrast met Nederlands record hoogspringen

Tijdens de Memorial Rasschaert in het Belgische Ninove nabij Brussel heeft Britt Weerman het Nederlands record hoogspringen verbeterd. De pas 19-jarige juniore van Groningen Atletiek vloog over 1,95 meter, één centimeter hoger dan het oude record van Nadine Broersen die in 2014 over 1,94 meter spron...