Gewonden door schietpartij in Heerlen

HEERLEN - Door een schietpartij in Heerlen zijn zondagavond mogelijk meerdere mensen gewond geraakt. Verscheidene gewonden hebben zich kort daarna voor behandeling in het ziekenhuis gemeld. „Het lijkt erop dat ze betrokken waren bij de schietpartij”, aldus een woordvoerster van de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.