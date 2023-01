Boris Johnson weggepoetst uit foto parlementariër

Links de originele foto uit juni 2021, rechts de tweet van Shapps. Ⓒ Bloomberg / PA

Londen - Boris Johnson is al een tijdje weg uit Downing Street 10, maar hij is ook verdwenen van een persfoto. Althans, in de versie die conservatief parlementslid Grants Shapps deelde op Twitter. Shapps deelde een foto van een eerder werkbezoek aan Spaceport Cornwall, maar op zijn foto was Johnson niet te zien. En dat terwijl hij er toch echt bij was.