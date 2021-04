Nederland wil toegangstesten, Duitsland doet het allang

Vanaf zaterdag gaan sommige Nederlandse locaties op proef weer open, monumenten, theaters en speelhallen, maar ook dierentuinen, yogaclubs en voetbalstadions. Allemaal onder voorbehoud. Terwijl er in Duitsland in vele regio’s al volledig geopend wordt, zoals in het Saarland, in Mecklenburg-Voorpommeren en in het zuidelijke Tübingen.

Teststraten

In Nederland is oud-generaal Tom Middendorp bezig om met zijn Stichting Open Nederland verschillende teststraten op te zetten. In Duitsland bestaan zulke systemen, op duizenden plekken in het land, al vele weken. Sneltests liggen al wekenlang in de Duitse supermarkten en bij de drogisterijen, terwijl ze in Nederland pas net verkrijgbaar zijn.

Federaal minister Jens Spahn (Gezondheid) beloofde: ,,Elke burger mag zich eens per week gratis laten testen.” Dat aanbod wordt volop aangenomen, overal in de lange rijen wachtenden voor testcentra, die als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Voor de teststraat in de hoofdstedelijke Auguststraße staat in de vrieskou een grote groep mensen met mondkapjes te wachten. Ze kunnen hier ook commerciële PCR-tests krijgen, waarvoor particulieren wel honderd euro betalen.

School

In de hoofdstad Berlijn verkondigde de Senaat dat alle ouders tien tests krijgen. Twee keer per week moet het kroost getest worden, zodat ze weer in halve klassen naar school mogen. Maar elders in het land van de zestien deelstaten gelden andere regels. In Saarland gingen deze week de terrassen weer open. ,,Wij willen na dertien maanden lockdown iets nieuws proberen”, kondigde premier Tobias Hans aan.

En dus kan elke bezoeker met een negatieve zelftest weer vrijuit winkelen, of lekker een biertje met vrienden drinken. Uit de rest van Duitsland klonk kritiek, omdat de besmettingscijfers weer stijgen. Maar hoewel de Duitse corona-getallen zijn twee keer lager dan die in Nederland, blijft kanselier Merkel nog voorzichtig. Voor Pasen probeerde ze nog een ’harde lockdown’ in te voeren. Dat mislukte na een golf van protesten jammerlijk. Nu schijnt ze de deelstaten buitenspel te willen zetten.

Openbare leven

Ook de vrijdenkende burgemeesters van steden als het noordelijke Rostock en het zuidelijke Tübingen zijn begonnen hun gemeentes te openen. Met negatieve test is het openbare leven daar weer mogelijk en met argusogen kijkt de rest van Duitsland hoe dat gaat.