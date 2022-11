Premium Het beste van De Telegraaf

Buren liggen wakker van aanbellende mensen Hordes toeristen op zoek naar door Google getipte niet-bestaande club in Amsterdam

Door Kitty Herweijer en Marijn Schrijver Kopieer naar clipboard

Wiskundeleraar Job woont op driehoog en hing een paar weken geleden een briefje op om vooral niet aan te bellen. Ⓒ Richard Mouw

Als niets meer open is in de hoofdstad, tipt Google nog één club met lovende recensies die doorgaat tot diep in de ochtend. De bovenburen zijn daar minder blij mee, want die moeten de hordes toeristen keer op keer teleurstellen: de club bestaat namelijk helemaal niet.