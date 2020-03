Ali B en Jandino hameren op anderhalve meter afstand

De rapper, cabaretier en televisiepersoonlijkheid kreeg afgelopen weekeinde een verontrustend telefoontje van de burgemeester van Almere, Franc Weerwind, en de politie in die stad. ,,Er bleken feestjes te zijn gehouden met soms wel tweehonderd jongeren”, aldus Ali B. ,,Daar schrok ik heel erg van. De burgemeester en politie wisten dat ik me samen met minister Hugo de Jonge ook inzet tegen eenzaamheid bij ouderen en vroegen me mee te helpen om tot de jongeren door te dringen. Die anderhalve meter afstand is letterlijk van levensbelang voor de ouderen.”

En dus rinkelde zaterdagavond al de telefoon bij Jandino Asporaat. ,,Ali belde me uit bed, zei dat ik vast een rap moest maken als mijn typetje Judeska en vertelde dat we de volgende dag een clip zouden opnemen met Alberto Stegeman.”

Jandino Asporaat kroop even in de huid van Judeska Ⓒ ANP Kippa

De onderzoeksjournalist trapt af in het ludieke filmpje, omdat hij op het spoor is gekomen van Ali B die de voorzorgsmaatregelen van het kabinet in de wind slaat en geen anderhalve meter afstand houdt. ,,Een cruciale rol in de clip is weggelegd voor rapper Poke”, zegt Ali B. ,,Ik ben nog wel populair onder de jongeren, maar niet zo populair als Poke. Zijn videoclips worden door de jeugd honderd miljoen keer bekeken.”

Het refrein ’Anderhalve meter’ blijft hangen. ,,Als de jongeren het daarná nog niet weten…, dan weet ik het ook niet meer”, lacht Jandino. ,,Timor Steffens heeft een anderhalve-meter-dansje bedacht, dat ook moet bijdragen aan het besef. Het moet écht een ding onder de jeugd worden. Zij moeten zich realiseren dat zij zelf dan misschien niet heel ziek worden van het coronavirus, maar dat daar veel ouderen aan kunnen doodgaan.”

De video van Ali B, Jandino, Alberto Stegeman en Poke is te zien via Youtube (https://youtu.be/SiEpIkRHerE) en op de social-mediakanalen van het viertal. ,,Iedereen die het bericht tagt, krijgt een repost.”