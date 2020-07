Hugo de Jonge lijsttrekker CDA

Toch is de rol van Omtzigt niet uitgespeeld. De Jonge kiest hem voor de campagne naar de verkiezingen van volgend jaar maart als running’ mate. „We gaan het samen doen”, zei De Jonge. En tot zijn concurrent om het lijsttrekkerschap zei hij: „Pieter, de mensen houden gewoon van je.”

Dat betekent niet alleen dat Omtzigt als tweede op de lijst komt, maar ook dat diens strijdpunten een prominente plek krijgen in het verkiezingsprogramma van het CDA. „De leden van het CDA waarderen Pieters doorzettingsvermogen in het opkomen voor de belangen van burgers. De rechtstaat moet werken voor iedereen”, zegt De Jonge.

Omtzigt was vooraf gevraagd de tweede man te worden in het team van De Jonge. Mocht de huidige vicepremier na de verkiezingen het kabinet in gaan, dan ligt het voor de hand dat Omtzigt de CDA-fractie zal leiden in de Tweede Kamer. „Ik voel mij prima in mijn rol in de Kamer”, zegt Omtzigt. „Maar ik ben nu wel blij dat het zes weken reces is.” Hij maakt zich nog bij die positie van running mate nog wel over één ding zorgen: „Als ik maar niet met mij hoofd op een poster hoef.”

Wopke Hoekstra

Lang leek de keuze voor het nieuwe leiderschap bij het CDA een tweestrijd te worden tussen De Jonge en minister Wopke Hoekstra (Financiën). Hoekstra haakte vorige maand onverwachts af omdat hij zich ’meer bestuurder dan beroepspoliticus’ voelt. Daarmee leek de winst rechtstreeks naar de vicepremier te gaan. Totdat Omtzigt zich onverwachts kandidaat stelde. De Jonge won met de hakken over de sloot.

Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt (CDA) en hun partners na de bekendmaking van de uitslag. Ⓒ ANP/HH

„Het was ongelofelijk spannend”, erkende De Jonge toen hij het podium beklom. „Spannender dan ik vooraf had gedacht.” Dat Omtzigt Hoekstra tot kopman van een toekomstig kabinet bombardeerde, leek de strijd op z’n kop te zetten. Dat Hoekstra zich alsnog bemoeide met de strijd door welwillend te reageren op het verzoek van Omtzigt leidde tot wrevel in het kamp van De Jonge.

Maar woensdag nadat hij de winst had verzilverd, sloeg De Jonge een verzoenende toon aan. „Iedereen kiest de rol die hij passend vindt.” Of er in een nieuw kabinet waaraan het CDA deelneemt plaats is voor Wopke Hoekstra? „Natuurlijk.”

Kijkcijferhit

Ook partijvoorzitter Rutger Ploum benadrukte dat het CDA ondanks de stekeligheden tijdens de campagne nog steeds één team’ is. Hij toonde zich vooral tevreden met de aandacht die er voor de leiderschapsstrijd. „Wij waren de kijkcijferhit van de afgelopen dagen.”

Hugo de Jonge Ⓒ ANP/HH

Ook De Jonge prees de ’energie’ die de leiderschapsverkiezing had losgemaakt. „Die energie gaan we vasthouden voor de verkiezingscampagne. Samen, met z’n allen, als één CDA.” Omtzigt maakte er een grap over: „Dat er zo veel aandacht is voor een verkiezing tussen kandidaten waarvan journalisten klagen dat de verschillen zo klein zijn, zegt genoeg.”

Verantwoordelijkheid

Nu staat De Jonge voor een opgave. In de campagne zal hij het moeten opnemen tegen premier en VVD-leider Mark Rutte, met wie hij samen verantwoordelijk is voor beleid van dit kabinet. Omzigt zou als Kamerlid zijn handen vrij hebben gehad om Rutte aan te vallen op kabinetsbeleid. De Jonge ziet het probleem niet zo: „Ik heb verantwoordelijkheid genomen. Dat past bij het CDA.”

De Jonge als ’coronaminister’ met premier Rutte. Ⓒ EPA

Na het opstappen van Sybrand Buma verkeerde het CDA lange tijd in een machtsvacuüm. Kamerlid Pieter Heerma nam het fractievoorzitterschap tijdelijk op zich, maar een echte leider hadden de christendemocraten sinds vorig jaar niet. Wat er in het restant van de regeerperiode met het fractieleiderschap gaat gebeuren, is nog even de vraag, maar het CDA heeft in elk geval een nieuwe partijleider en gezicht voor de komende verkiezingen: Hugo de Jonge. Met vlak achter hem Pieter Omtzigt.