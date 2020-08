Dode PvdA-politicus was ’lieve man met een grote mond en groot hart’

Jan Pieter Vermeulen (links) en Jack de Vlieger Ⓒ PvdA Sint Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het liefst zou Jan Pieter Vermeulen (62) zijn vriend en partijgenoot Jack de Vlieger nu willen bellen om te vragen wat hem in hemelsnaam is overkomen. Dat gaat echter niet meer, want Jack de Vlieger (64) is dood. De PvdA-politicus werd zaterdag als gevolg van een misdrijf levenloos aangetroffen in zijn woning in het Brabantse dorp Sint-Michielsgestel. Zijn oudste zoon (22) zit vast als verdachte. „Je wilt weten gewoon wat er is gebeurd. Wat is er zo vreselijk misgegaan? Het is zo onwerkelijk dat Jack er niet meer is, maar helaas wel een feit.”