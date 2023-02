Minuscule radioactieve capsule teruggevonden in Australië

De Australische autoriteiten en ook de nucleaire waakhond ARPANSA zochten langs een stuk weg van 1400 kilometer, tussen Perth en het plaatsje Newman. Op zo’n 50 kilometer van Newman werd het buisje uiteindelijk aangetroffen. De minister noemt de vondst een „buitengewoon resultaat” van de zoekactie. „De zoekteams hebben nogal letterlijk een speld in een hooiberg gevonden.”

In het buisje, van 6 bij 8 millimeter, zit de stof cesium-137. Wie kort aan die radioactieve stof wordt blootgesteld riskeert huidbeschadiging, brandwonden of stralingsziekte. Langere blootstelling kan resulteren in kanker of zelfs dodelijk zijn. De zoekteams maakten gebruik van instrumenten die straling meten om de capsule te vinden.

Mogelijk verdween het piepkleine voorwerp door een losgetrilde schroef uit de verpakking, waarna het van de truck viel. De Brits-Australische mijnbouwer Rio Tinto heeft zijn excuses aangeboden voor het kwijtraken van de capsule. Die zou moeten worden gebruikt bij een veelgebruikt meetinstrument in de mijnbouw.