Regeringsafvaardiging Taiwan reist naar Washington voor ’geheime’ besprekingen

Ⓒ ANP / SIPA USA

WASHINGTON - Taiwanese hoogwaardigheidsbekleders komen volgende week naar Washington voor een ontmoeting met Amerikaanse regeringsleden. De krant The Financial Times onthult die plannen, die het Witte Huis naar verluidt liever geheim had gehouden uit angst voor een woedende Chinese reactie.