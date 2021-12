Gemeenteraad wil e-step uit centrum Amsterdam weren

Het vervoersmiddel dat momenteel de winkels uitvliegt, mag in Nederland formeel de weg niet op. Maar als het aan de Tweede Kamer ligt, komt daar in 2023 verandering in. Het Amsterdamse D66-raadslid Jan-Bert Vroege ziet de bui in Mokum al hangen: mensen die door het razendrukke centrum racen en overvolle wandelpaden die bezaaid liggen met deelsteps.

Het vervoersmiddel is in veel wereldsteden razendpopulair. Tot ergernis van bewoners die hun nek breken over achteloos gedumpte tweewielers. Een horrorscenario voor het liberale raadslid Vroege die op zich ’ontwikkelingen in mobiliteit’ goed vindt, maar Amsterdam niet geschikt acht voor de step.

„In onze stad zijn op veel plekken de stoepen smal en de fietspaden vol. Het toevoegen van snelle types op e-steps leidt tot meer verkeersonveiligheid en chaos. Bovendien zie je in veel buitenlandse steden de enorme verrommeling als gevolg van deze dingen”, aldus Vroege.

Buiten de ring

Al is een algehele stepban voor Vroege een brug te ver. In Nieuw-West of Zuidoost is er wel voldoende ruimte. Daar zou de e-step gewoon de weg op mogen, betoogt hij. Handhaving van een lokaal verbod zou geen probleem moeten zijn, denkt Vroege. „Buiten de ring is het toegestaan, binnen de ring niet.”

Het Vroege-voorstel kreeg steun van GL en de VVD. Ook JA21 ziet wel iets in een verbod. „Want wat ik in andere Europese steden heb gezien, kan dat een behoorlijke puinhoop worden”, stelt JA21-raadslid Kreuger die de motie steunt, net als het CDA. „Ruimte is schaars in Amsterdam - dat vraagt afwegingen, en die keuzes zijn scherper dan in sommige andere steden. En bij die afwegingen hebben die e-steps minder prioriteit”, stelt fractievoorzitter Diederik Boomsma.

Wethouder De Vries is te porren voor een stepban. Alleen Denk en Nida stemden in de Amsterdamse raad tegen.