12-jarige die agent neerstak in Peer, verschijnt voor jeugdrechter voor ‘poging tot doodslag’

Donderdagmiddag vlak na schooltijd stak een 12-jarige jongen een wijkagent twee keer in de rug. Dat terwijl zijn moeder en broer van 17 jaar oud in de buurt waren. De agent kwam ervan af met een klaplong. De twee jongens en de moeder werden opgepakt en door de politie meegenomen. Het Belgische Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar de omstandigheden van het steekincident in Peer loopt.

’Poging tot doodslag’

Beide minderjarigen zullen in de loop van vrijdagnamiddag voorgeleid worden bij de jeugdrechter in Hasselt. Voorlopig hanteert men voor de 12-jarige de kwalificatie ’poging tot doodslag’. Ten aanzien van de 17-jarige gaat het om “weerspannigheid in bende”.

“De jeugdrechter zal vervolgens oordelen over de gepaste maatregelen, onder meer rekening houdend met de ernst van de feiten, de persoonlijkheid van de minderjarigen en hun leefomstandigheden”, klinkt het.