EU-lidstaten akkoord met natuurherstelwet Timmermans

Vanwege de vrees voor een tweede juridische stikstofcrisis is het kabinet fel tegen het voorstel van Timmermans. EU-voorzitter Zweden heeft compromissen op tafel gelegd om het oorspronkelijke plan flink af te zwakken, maar voor Nederland was het nog niet genoeg. Bovendien heeft de Tweede Kamer opgeroepen om op de pauzeknop te drukken: eerst moet de impact van de Europese wet duidelijk zijn.

Een flink aantal kritische lidstaten zijn over de streep getrokken door perspectief te bieden op Europese subsidiepotten. Timmermans liet bij aankomst weten hoop te hebben om Nederland nog te overtuigen.

VIDEO: EU-correspondent Alexander Bakker over de eerdere kritiek op het omstreden klimaatherstelplan van Timmermans. Tekst gaat verder onder de video.

’Niet de ambassadeur van Nederland’

Dat Timmermans, die zijn post in Brussel heeft te danken aan premier Mark Rutte, niet op steun kan rekenen van zijn eigen land is voor hem geen probleem. „Ik ben niet de ambassadeur van Nederland. Ik ben lid van de Europese Commissie en sta voor een natuurbeleid dat ons moet helpen om de doelstellingen in het klimaatbeleid te halen”, zo zei de PvdA-prominent bij aankomst in Luxemburg tegen De Telegraaf. „Zonder natuurherstelwet zal het wel erg moeilijk zijn, zo niet onhaalbaar, om onze emissiereductiedoelstelling voor 2030 en 2050 te halen.”

Bekijk ook: Nederland op ramkoers met Timmermans over natuurherstelwet

Minister Van der Wal zei richting haar EU-collega’s dat het kabinet de overkoepelende doelen steunt, maar dat het ’hoe’ voor Nederland nog steeds een groot probleem is. „We hebben hoge bevolkingsdichtheid en we verwachten een stijging van meer dan 100.000 mensen per jaar. Iedereen wil dezelfde ruimte gebruiken voor infrastructuur, waterveiligheid, duurzame voedselproductie, bedrijvigheid en defensie. Niet alles kan tegelijkertijd gebeuren binnen ons kleine gebied”, aldus de VVD-bewindsvrouw. „Het compromis is een inhoudelijke verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Het gaat de goede kant op.”

’Verlammend effect’

Maar voor Van der Wal blijft het verslechteringsverbod buiten Natura2000-gebieden een probleem. „Wij maken ons zorgen over het verlammende effect van een zaak voor zaak beoordeling van het effect op natuur. Voor kleine projecten is er geen uitzondering”, zegt de minister. „Ook de bindende doelstelling voor 2040 komt te vroeg. Kortom, dit is niet haalbaar voor Nederland. Er is onvoldoende rekening gehouden met de specifieke nationale omstandigheden.” Ze vindt daarom uitstel van besluitvorming nodig.

Bekijk ook: Natuurherstelwet Timmermans overleeft spannende stemming in milieucommissie

Maar een gekwalificeerde meerderheid van EU-landen steunt de natuurherstelwet wel. Het dinsdag bereikte akkoord vormt de inzet van EU-lidstaten bij onderhandelingen met het Europees Parlement. Of die onderhandelingen er gaan komen is nog altijd onzeker: een groot deel van het Europarlement is tegen het plan.