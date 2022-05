Voorjaarsnota: AOW stijgt mee met minimumloon

Dat heeft het kabinet geregeld in de Voorjaarsnota, die na wekenlang overleggen vrijdag in de ministerraad is afgerond. Het achterblijven van de AOW-stijging terwijl het minimumloon wél omhoog gaat, achtervolgt het kabinet al sinds de presentatie van het coalitie-akkoord. De gehele oppositie keerde zich tegen dat voornemen, waardoor de coalitie zich in de Eerste Kamer met een meerderheid van tegenstanders geconfronteerd ziet.

Daarom krijgen gepensioneerden de komende jaren toch een extraatje, waarvan de eerste al in 2023 komt. Het kabinet heeft namelijk besloten om de verhoging van het minimumloon naar voren te halen van 2024 naar 2023, om minima nog een kleine koopkrachtimpuls te geven. Het salaris gaat de komende drie jaar telkens met 2,5 procent omhoog en de AOW stijgt in hetzelfde tempo mee.

De hogere AOW is een van de extra uitgaven die het kabinet ondanks een flink aantal financiële tegenvallers toch doet. De Telegraaf kon eerder al melden dat Defensie er de komende jaren miljarden extra bij krijgt. Daardoor voldoet het kabinet in 2024 en 2025 eindelijk aan de NAVO-norm: twee procent van de omvang van de economie besteden aan Defensie. Daarnaast is bijna 3 miljard euro nodig om de bezwaarmakers in de spaartaks-zaak te compenseren.

Tegenover die extra uitgaven staan ook bezuinigingen. Zo gaat het mes mondjesmaat in eigen vlees: de coalitie snijdt ruim 2 miljard euro uit het in eigen kringen zo geliefde klimaat-, stikstof- en Wopke/Wiebes-fonds. „Een relatief bescheiden bedrag”, vindt minister Kaag (Financiën), die er ook op hint dat burgers zelf meer moeten bijdragen aan vergroening. „De doelstellingen van klimaatverandering, daar hoort ook normering en beprijzing bij”, zegt de D66-bewindsvrouw.

Ook komen er lastenverzwaringen voor bedrijven, vermogenden en ondernemers. „De sterke schouders zullen meer lasten moeten dragen”, zegt Kaag.

Desalniettemin komt het begrotingstekort dit jaar met 3,4 procent wel uit boven de Europese bovengrens van 3 procent. De staatsschuld loopt de komende jaren ook op naar bijna 55 procent van de omvang van de economie in 2025. Dat is nog ruim onder de Brusselse limiet van 60 procent.