Dance Valley-directeur Brian B. beschuldigd van verkrachting Spaanse vrouw (52)

Dinsdag deelt het vermeende slachtoffer Carol Sepúlveda een uitgebreid verhaal op Instagram over de organisator van onder meer Dance Valley en Dutch Valley. Op 10 april zou ze B. hebben ontmoet in een bar waar zij met haar vrienden was. Ze hadden naar eigen zeggen een gezellige avond, hij was geïnteresseerd in haar werk en liet foto’s zien van zijn vrouw en baby.

Toen Sepúlveda naar huis wilde, ging B. met haar mee. „Om mijn schilderijen te bekijken. Maar toen ik mijn deur opende, duwde hij me naar binnen en heeft hij mij verkracht”, schrijft Sepúlveda.

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht

Sepúlveda schrijft ook dat ze ten tijde van de verkrachting werd behandeld voor baarmoederhalskanker. Ze wil haar verhaal nu naar buiten brengen omdat B. „nog altijd vrij rondloopt en ze voor haar leven vreest. Hij zei dat hij mij zou doden als ik iets zou vertellen.”

Ontkenning

In een verklaring van B. schrijft hij dat hij de beschuldigingen ontkende en nog steeds ontkent. „Het klopt dat ik eerder dit jaar in Spanje ben aangehouden, maar in de strafprocedure die naar aanleiding van de beschuldigingen heeft plaatsgevonden, waarin beide versies van het verhaal werden gehoord, ben ik door de Spaanse rechter vrijgelaten. Ik zie de uitkomst van deze procedure met vertrouwen tegemoet. Ik zal mij onthouden van verder commentaar.”

Een woordvoerder van de Spaanse politie bevestigt de arrestatie op 11 april. B. is die dag opgepakt op verdenking van seksuele agressie, het slachtoffer heeft aangifte gedaan, aldus de politie.