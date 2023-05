Premium Het beste van De Telegraaf

Chemicus kritisch op beoogde sleutelrol in Nederlands klimaatbeleid: ’Waterstof geen wondermiddel’

Maarten van Andel: „Met waterstof gaan we geheid erg veel energie verspillen en nog meer CO2 uitstoten.” Ⓒ ANP/HH

Waterstof speelt een sleutelrol in het Nederlandse klimaatbeleid. Het molecuul wordt vaak geprezen als wondermiddel in de strijd tegen broeikasgas, maar dat is het absoluut niet, waarschuwt de chemicus en publicist Maarten van Andel. „Met waterstof gaan we geheid heel veel energie verspillen en nog meer CO2 uitstoten.”