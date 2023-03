Premium Het beste van De Telegraaf

Bakker bakt ze blauw: ’vernieuwing’ is toverwoord tijdens vakbeurs

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Wiljan van der Linden draait er niet omheen: eieren en roomboter worden in een vegan taart node gemist. „Maar met plantaardige olie komen we een eind.” Ⓒ Rias Immink

GORINCHEM - Torenhoge energietarieven dreven bakkers de afgelopen maanden tot wanhoop. Maar nu de prijzen normaliseren, is de branche weer op stoom. Met volop ruimte voor vernieuwing, waarbij het soms wel erg bruin wordt gebakken. Zo kunnen we straks bij het paasontbijt aan een blauwe boterham of happen we op verjaardagen in tompouces met plantaardige room.