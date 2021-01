Democraten op koers voor historische overwinning, met dank aan Stacey Abrams

Jon Ossoff en Raphael Warnock tijdens een gezamenlijk campagne-evenement. Ⓒ REUTERS

Atlanta - Er zullen zeer waarschijnlijk nog hertellingen volgen en Donald Trump zal ongetwijfeld blijven tweeten over ’massive fraud’, maar met vrijwel alle stemmen geteld is het zo goed als zeker dat de Democraten in Georgia een huzarenstuk voor elkaar gekregen hebben. Beide senaatszetels van de staat komen in Democratische handen, president Joe Biden beschikt straks zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat over een meerderheid.