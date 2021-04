Wandelaars horen op de radio dat ze levensgevaarlijke granaat in bezit hebben

Een man die de granaat als eerste vond, had het object op een bankje neergelegd bij het uitzichtpunt aan de Duivendalweg bij De Lutte. Vervolgens ging hij naar huis om een melding bij de politie te maken van de vondst. De politie vermoedde op basis van een foto meteen dat het om een gevaarlijk exemplaar ging.

Intussen had het oudere stel de granaat op het bankje ook in het oog gekregen. Ze besloten het object in een jas te wikkelen en mee te nemen. Ze hoorden zaterdagochtend op Radio Oost een oproep van de politie over de granaat, waarop de man geschrokken de politie belde.

EOD

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatse gegaan en hebben de roesbruine brisantgranaat veiliggesteld; later op de dag wordt het tot ontploffing gebracht. In de oorlog zouden de Duitsers in de buurt van het bankje op het uitzichtpunt bij Enschede luchtafweergeschut hebben neergezet. Mogelijk komt de granaat daar vandaan.

