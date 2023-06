Ministerie krijgt nieuwe klacht over onderwijsminister Wiersma

Het gaat om een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek, zegt de woordvoerder aan De Telegraaf. Het ging om de Dag van het Prakijkonderwijs in congrescentrum Spant in Bussum. Wiersma ging het gesprek aan over een aanpassing van het programma. Wat de twee betrokken personen als onprettig hebben ervaren, wil de woordvoerder van Wiersma niet zeggen.

De organisatie heeft het incident op woensdag, twee dagen na het congres, gemeld aan het ministerie. Wiersma heeft de organisatie diezelfde dag teruggebeld, en aangeboden in gesprek te gaan met de betrokkenen.

Het voorval in Bussum is een nieuw hoofdstuk in een al langer lopend verhaal dat door De Telegraaf werd blootgelegd. In april schreef De Telegraaf dat Wiersma meermaals woede-uitbarstingen had richting zijn ambtenaren. Hij zette hen onder druk, schreeuwde en sloeg met deuren.

De VVD’er stelde aanvankelijk dat hij dit gedrag alleen als onderwijsminister had vertoond. Maar na nieuw onderzoek van De Telegraaf bleek dat hij ook in zijn tijd als staatssecretaris van Sociale Zaken en als Kamerlid van de VVD een schietlontje aan de dag legde.

Meerdere medewerkers zegden vanwege Wiersma’s gedrag hun baan op. De minister ging daarover de afgelopen weken meermaals door het stof. Hij erkende ‘te fel’ te zijn geweest, noemde zichzelf ‘een hork’ en meldde dat hij daarom met zichzelf aan de slag is gegaan om zijn gedrag te veranderen. Ook bood hij meermaals excuses aan.

VIDEO: Begin deze maand ging Wiersma door het stof op het VVD-congres